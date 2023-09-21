Самая массовая атака дронов ВСУ на РФ за всю СВО: как это было 21 сентября

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская армия смогла отразить массовую атаку дронов ВСУ на объекты на территории России, передает МО РФ. В общем сложности было сбито свыше 20 беспилотников. Что об этом нужно знать?

Массовая атака дронов ВСУ на Россию 21 сентября

Примерно в 00:30 по московскому времени военкоры сообщили, что ВСУ массово пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников. По их данным, лишь за последние 15 минут сбиты как минимум семь дронов.

«Проводимая ВСУ атака беспилотниками похожа на попытку перегрузить ПВО полуострова большим количеством дронов. Если предположения окажутся верными, то это будет один из самых массовых налетов за все время. За последние 15 минут сбито семь беспилотников над Евпаторией, Михайловкой и Ивановкой расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ и стрелковыми отрядами. Судя по географии налетов, ВСУ пытаются ударить по аэродрому у Новофедоровки. Еще как минимум три БЛА уничтожены подразделениями 31 дивизии ВВС и ПВО у Севастополя. При этом после атаки БЛА вполне возможны попытки ударов другими средствами поражения, включая крылатые ракеты. А налет дронов является подготовкой к нему», — отметил «Рыбарь».

О звуках работы ПВО рассказали жители Евпатории, Джанкоя, Балаклавы, Севастополя, Саки, Новофедоровки и других городов. Люди писали в социальных сетях, что это самая массовая атака беспилотников за все время.

«Самая массовая атака на Крым: армия России сбила уже немало БПЛА. Взрывы в Крыму с перерывами гремят уже почти полтора часа, противовоздушные бои ПВО слышно в г. Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе. Очевидцы не припомнят такой интенсивности и продолжительности налета», — писали «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ заявило, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному», — подчеркнули в ведомстве.

На территории Орловской области обезврежены два БПЛА, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Андрей Клычков. По его словам, повреждений и пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ, предварительно, нет, ситуация находится под контролем.

«Два беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу „Дружба“ в Орловской области этой ночью. Примерно в 01:35 на территорию нефтехранилища упал БПЛА, при падении произошла его детонация около резервуара с водой. Чуть позже, около двух часов ночи на территорию базы упал еще один беспилотник, он не взорвался. Специалисты изъяли обломки аппаратов для дальнейшей экспертизы. Повреждений резервуаров и пострадавших предварительно нет», — передает SHOT. Минобороны РФ это не комментировало.

По информации SHOT, атаковавший нефтебазу «Дружба» в Орловской области беспилотник нес на себе 10 кг пластида с поражающими элементами.

«Рухнувший БПЛА с размахом крыльев около трех метров не имел опознавательных знаков. При осмотре в нем обнаружили около 10 кг пластида. К счастью, он не сдетонировал. Второй дрон, который взорвался, был моделью кустарной сборки», — добавил источник. МО РФ это не комментировало.

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