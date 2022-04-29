Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море Кабмин РФ: рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море

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В настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса вынуждены ограничивать или прекращать вылов биологических ресурсов в акватории Азовского моря. Причиной являются "возможные угрозы и провокации".Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В ожидании возможных угроз и провокаций в акватории Азовского моря рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел. Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев, — говорится в сообщении.

Проект поставновления предлагает частично компенсировать издержки компаний в целях сохранения их финансовой устойчивости. В частности. предлагается компенсировать расходы, связанные с выплатами заработной платы сотрудникам и налоговыми отчислениями в бюджетную систему РФ.

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