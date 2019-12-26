https://static.news.ru/photo/11810f2c-285a-11ea-a108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/GlobalLookPress

Синод Российской православной церкви дал разрешение на то, чтобы детям при крещении давали имена иностранных святых, которые почитаются в одной из поместных церквей. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на журнал заседания Синода.

Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях), — приводит сообщение ТАСС.

В сообщении также указано, что необходимо понимать многообразие традиций и опыта, которые устоялись в разных православных церквях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ребёнка с большим родимым пятном, которого священник отказался крестить вместе с другими детьми, крестили после вмешательства епархии. Таинство провели в городе Курган.