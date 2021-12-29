Россиянина с инсультом доставили в госпиталь на санях

Врачи острова Бревенник в Архангельске транспортировали пациента с подозрением на инсульт необычным способом — они использовали санки. В пресс-службе областного правительство рассказали РИА Новости, что данный метод был самым безопасным для самого пациента, так как его нельзя было «трясти» при подозрении на инсульт. Видеозапись экстренной транспортировки попала в Сеть.

В пресс-службе заявили , что подобный способ транспортировки «обычный в наших условиях», и у пациента вероятно случился инфаркт либо инсульт и тряска могла бы ему сильно повредить. Таким образом выбрали самый «бережный» способ доставить больного в медицинское учреждение.

Ничего необычного для нашей местности в этом нет, это островная территория, — рассказали в пресс-службе, добавив, что аэролодка находится в исправном состоянии, но было решено её не использовать во избежание тряски.

Пациента удалось доставить в госпиталь, сейчас состояние больного стабильное.

Остров Бревенник, на котором проживают пять тысяч человек, омыт рекой Северной Двиной, что сильно усложняет доступ к материку. В декабре нынешнего года жители Бревенника лишились понтонной автомобильной переправы, которая связывает их зимой с остальной частью Архангельска. Для решения проблемы переправы на материк жители даже обращались к президенту Владимиру Путина, записав видеообращение.