Россиянин планировал подорвать трех чиновников МО РФ по указанию ГУР ФСБ задержала россиянина, планировавшего взорвать трех чиновников Минобороны РФ

Фото: НАК

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали завербованного украинской разведкой россиянина, который готовил теракты против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Как отмечается, он замаскировал взрывные устройства большой мощности в подарочную упаковку и разослал курьерской службой по адресам проживания потенциальных жертв в Москве. Задержанный признался, что согласился на теракты за вознаграждение.

Органами безопасности задержан гражданин России 1994 года рождения, который по заданию ГУР Минобороны Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства, — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что завербован с мая. Взрывные устройства должны были сработать после того, как курьеры отчитаются о доставке. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.

Ранее троих человек арестовали в Дагестане за подготовку террористического акта. В пресс-службе Верховного суда республики уточнили, что они пробудут под стражей два месяца. По данным следствия, мужчины были членами организованной преступной группы и планировали взрывы, направленные на устрашение, а также гибель жителей региона и нанесение ущерба.