Троих человек с одной фамилией поймали в Дагестане за подготовкой теракта Троих человек арестовали в Дагестане за подготовку к теракту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое человек арестованы в Дагестане за подготовку к теракту, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. Они пробудут под стражей два месяца. По информации следствия, мужчины состояли в организованной преступной группе и планировали взрывы, направленные на устрашение, а также гибель населения и нанесение ущерба.

Советским районным судом г. Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. <…> Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 04.07.2024 избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сообщила Мамаева.

Арестованные успели приобрести оружие, уточнила она. Мужчины прятали его в своих домах. Также они изготавливали самодельные взрывные устройства осколочно-фугасного действия.

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил, что террорист, ставший единственным выжившим после захвата заложников в ростовском СИЗО, арестован. По информации канала, он пробудет под стражей до середины августа.