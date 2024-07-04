Стала известна судьба единственного выжившего после захвата СИЗО террориста Don Mash: выживший после захвата СИЗО террорист арестован до середины августа

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Telegram-канал Don Mash сообщил, что террорист, ставший единственным выжившим после захвата заложников в ростовском СИЗО, арестован. По информации канала, он пробудет под стражей до середины августа.

Канал уточнил, что обвиняемый перенес тяжелую операцию по трепанации черепа — это было необходимо, чтобы извлечь пулю из головы. По данным Don Mash, он уже пришел в сознание, его допросили.

По информации канала, для обвиняемого это уже второй арест. В публикации уточняется, что в первый раз его заключили в СИЗО за покушение на теракт в суде Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что никто из работников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону не был уволен по отрицательным основаниям после захвата заложников. Источник РИА Новости опроверг появившуюся в Сети информацию, что четверо сотрудников следственного изолятора покинули должности в ходе разбирательств.

Инцидент с захватом заложников в ростовском изоляторе произошел 16 июня. Тогда шестеро заключенных выбили оконные решетки и спустились вниз по канату с третьего и четвертого этажей. Они взяли в заложники двух работников СИЗО — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы.