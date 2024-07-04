Появились неожиданные детали об увольнениях в СИЗО после захвата заложников РИА Новости: никого из СИЗО Ростова не уволили после захвата заложников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Никто из работников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону не был уволен по отрицательным основаниям после захвата заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Таким образом он опроверг появившуюся в Сети информацию, что четверо сотрудников следственного изолятора покинули должности в ходе разбирательств.

Ни один сотрудник после событий в СИЗО-1 не был уволен по отрицательным основаниям. Информация о том, что четверо сотрудников ростовского следственного изолятора были уволены в ходе разбирательств после попытки захвата заложников, не соответствует действительности, — заявил собеседник агентства.

Инцидент с захватом заложников в ростовском изоляторе произошел 16 июня. Тогда шестеро заключенных выбили оконные решетки и спустились вниз по канату с третьего и четвертого этажей. Они взяли в заложники двух работников СИЗО — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что после инцидента в СИЗО-1 Ростова-на-Дону были уволены четыре сотрудника изолятора. Кроме того, при обысках камер задержанных в ростовском СИЗО были найдены три игровые приставки — две PlayStation 4 и один Xbox.