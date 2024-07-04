PlayStation и XBox нашли у заключенных СИЗО, где захватывали заложников PlayStation и XBox нашли у арестантов в ростовском СИЗО после захвата заложников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов у здания СИЗО-1

Три игровые приставки — две PlayStation 4 и один XBox — нашли при обысках камер задержанных в ростовском СИЗО, где ранее был зафиксирован захват заложников, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, после инцидента были уволены четыре сотрудника изолятора.

Также сообщается, что 23-летний инспектор Виктор Кончаков переведен на административную должность в региональное управление ФСИН. Он был одним из тех, кого злоумышленники взяли в заложники.

Речь идет об инциденте в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону: 16 июня шестеро заключенных удалось выбить оконные решетки и спуститься вниз по канату с третьего и четвертого этажей. После этого злоумышленники захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. Заложники были освобождены в ходе операции силовых структур региона.

Ранее один из бывших сотрудников СИЗО № 1 заявил, что в исправительном учреждении не хватает сотрудников, а само здание очень ветхое. По его словам, именно поэтому заключенные без труда смогли выдавить решетки, установленные на окнах. Он также добавил, что в изоляторе не хватает камер, поэтому рассадить осужденных согласно требованиям просто невозможно.