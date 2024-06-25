Один из захватчиков заложников СИЗО в Ростове-на-Дону выжил Один из захватчиков заложников в Ростове-на-Дону выжил и находится в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Даниил Камнев, который был одним из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил и находится в больнице, рассказал РИА Новости его адвокат. Правозащитник уточнил, что увидел своего подзащитного на видео и опознал. Адвокат добавил, что еще не навещал Камнева и точно о состоянии его здоровья не осведомлен.

Он жив, со слов судьи... Находится в больнице, — уточнил собеседник агентства.

Дело Даниила Камнева рассматривается в суде с августа прошлого года. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к теракту и финансировании терроризма. Фигурантами дела являются еще пять человек.

На днях Telegram-канал SHOT сообщал, что террористу Камневу провели операцию по трепанации черепа. Источник канала рассказал, что медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция заняла более двух часов.

По словам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, ячейки радикальных исламистов в российских тюрьмах существуют по причине закрытости Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он допустил, что подобное положение приводит к тому, что администрации тюрем и колоний, по сути, могут творить все что угодно.