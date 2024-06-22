Террористу из СИЗО в Ростове понадобилась трепанация черепа SHOT: медики извлекли пулю и осколки костей из головы террориста Даниила Камнева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Террористу Даниилу Камневу из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону провели операцию по трепанации черепа, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция заняла более двух часов.

Пациент является террористом, который участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Камнев выжил после того, как его ранили в голову во время штурма.

Ранее канал сообщал об отстранении от работы врио начальника ростовского СИЗО Романа Заболотнева. Такие меры будут действовать в рамках следствия после захвата заложников в изоляторе. Согласно имеющимся данным, ведется допрос всех сотрудников, которые находились на смене в день инцидента.

Сотрудники СИЗО-1 жаловались на нехватку кадров в охране изолятора. Один из них признался, что его коллега поменялся сменами с другим сотрудником, которого могли взять в заложники. Захват изолятора произошел утром 16 июня. По словам сотрудника, работать там некому.

После этого Духовное управление мусульман осудило захват заложников членами ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в ростовском СИЗО. Первый зампредседателя ДУМ муфтий Дамир Мухетдинов напомнил, что инцидент случился в священную для мусульман дату.