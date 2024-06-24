Правозащитник назвал виновных в расцвете исламистских ячеек в тюрьмах Правозащитник Мельников: исламизм в тюрьмах процветает при попустительстве ФСИН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ячейки радикальных исламистов в российских тюрьмах существуют по причине закрытости Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заявил NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, это приводит к тому, что администрации тюрем и колоний, по сути, могут творить все что угодно.

ФСИН — максимально закрытое ведомство с огромным количеством проблем. При этом они докладывают наверх, что у них все хорошо. Вспомните, что ростовское СИЗО № 1 было недавно признано лучшим в регионе. Сотрудники об этом рассказывали публично. А теперь мы видим, что там на самом деле происходит. И так везде, по всей стране, — сказал Мельников.

Он добавил, что по всей России огромное количество мест лишения свободы, где радикалы-исламисты подкупают сотрудников СИЗО и тюрем и сидят на вольготных условиях. По его словам, сейчас в места лишения свободы практически перестали пускать с проверками членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). А те, кому удается пройти через забор с колючей проволокой, — это «согласованные люди». Они, если нужно, не увидят нарушение и не напишут жалобу, считает Мельников.

Ранее после захвата террористами заложников в ростовском СИЗО № 1 вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал проверить на радикализм российские колонии. Соответствующий запрос он направил на имя директора ФСИН РФ Аркадия Гостева. Даванков также призвал проверить возможную вербовку находящихся в колониях заключенных в террористические организации.