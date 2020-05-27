Россияне рассказали о жизни после эпидемии

Россияне после пандемии коронавируса и карантина будут предъявлять к чистоте магазинов, кафе и других общественных мест повышенные требования.
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании «Ромир».
40% опрошенных отметили, в течение нескольких лет будут обращать внимание на стерильность сетевых магазинов и доставки. Около трети населения при этом не отметили каких-либо изменений в своём досуге. В основном люди смотрят кино, занимаются спортом или своими докарантинными привычками.
Более 60% также уверены, что некоторое время после снятия ограничений будут запрещены международные перелёты и массовые мероприятия.
37% респондентов считают, что после карантина будет запрещена или ограничена работа кафе и ресторанов.
Как ранее писал NEWS.ru, примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.
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