Россияне рассказали о жизни после эпидемии

https://static.news.ru/photo/9b8d8c1a-9ff9-11ea-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне после пандемии коронавируса и карантина будут предъявлять к чистоте магазинов, кафе и других общественных мест повышенные требования.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании «Ромир».

40% опрошенных отметили, в течение нескольких лет будут обращать внимание на стерильность сетевых магазинов и доставки. Около трети населения при этом не отметили каких-либо изменений в своём досуге. В основном люди смотрят кино, занимаются спортом или своими докарантинными привычками.

Более 60% также уверены, что некоторое время после снятия ограничений будут запрещены международные перелёты и массовые мероприятия.

37% респондентов считают, что после карантина будет запрещена или ограничена работа кафе и ресторанов.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.