Треть россиян заявила о готовности пойти в кинотеатры после их открытия

https://static.news.ru/photo/55dd758c-9f58-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно треть россиян (32%) заявила о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) провёл опрос в рамках нового исследования трекера «Кинозритель». Специалисты попытались выяснить, как потенциальные зрители поведут себя после снятия ограничительных мер, сообщается на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

Респонденты выразили желание не увеличивать средний чек при покупке билета. Если стоимость всё же вырастет, то россияне планируют экономить при помощи кинобара или искать варианты со скидкой.

Поход в кинотеатр занял четвёртое место в списке первоочередных дел после выхода из режима изоляции. Активность уступила только посещению салона красоты, прогулке по городу и приёму гостей дома.

Зрители больше всего хотят увидеть семейные фильмы и зрелищные блокбастеры. Они объяснили свой выбор тем, что хотят отвлечься от информационной повестки последних месяцев.

Как писал NEWS.ru, в России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.