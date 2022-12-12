Россиян предупредили об аномальном потеплении в европейской части страны Вильфанд: в европейской части России ожидается аномальное потепление

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал URA.RU, что в европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление, когда температура воздуха будет выше нормы, что приведет к различным проблемам. Эксперт пояснил, что глубокий циклон перемещается со стороны Молдавии через запад Украины и Белоруссию. По его словам, в начале недели будут очень теплые воздушные массы.

Это приведет к тому, что повсеместно на европейской территории, исключая Северо-Западный федеральный округ, температура будет выше нормы и очень неспокойно. Радости от того, что теплая погода, никакой нет. Зимой, это, наоборот, проблема, — рассказал Вильфанд.

Он напомнил, что в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, так, например, на юге европейской России ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, высокая температура и дожди.

В Москве и Подмосковье ранее был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололедицы, передает Гидрометцентр. Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя в период до 07:00 12 декабря. Кроме того, до утра первого рабочего дня ожидается гололед и налипание мокрого снега. «Желтый» уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными.