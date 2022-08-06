Россиян предупредили, кто может законно снять деньги с их банковской карты Юрист Уткин: списать деньги с банковской карты пользователя могут приставы и ФНС

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На законном основании без ведома владельца списать деньги с его банковской карты могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или взыскатель долга, обратившийся в кредитную организацию с исполнительным листом. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин.

По словам юриста, сам банк имеет право в рамках договора автоматически списывать с клиента деньги за услуги или кредиты. Также списание денег со счета могут инициировать представители Федеральной службы судебных приставов на основании решения суда и наличия исполнительного листа. Списывание происходит в случае, если должник отказывается платить долг добровольно.

Также любой человек, у которого есть исполнительный лист в отношении должника, может обратиться в банк самостоятельно, чтобы тот списал деньги.

Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам, — добавил юрист.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева заявила, что в настоящее время сохраняются две ситуации, в которых лучше платить наличными, а не банковской картой. Интернет-покупки — первая из них.