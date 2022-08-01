Россиянам рассказали, в каких случаях не стоит платить картой IT-эксперт Артемьева посоветовала не платить банковской картой на сомнительных сайтах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева заявила, что в настоящее время сохраняются две ситуации, в которых лучше платить наличными, а не банковской картой. Интернет-покупки — первая из них, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнула, что не надо вводить данные карты на подозрительных сайтах. Перед покупкой магазин следует проверить на надёжность. С подозрением следует отнестись к магазинам, существующим всего несколько месяцев и имеющим много негативных отзывов в интернете.

Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на неё только ту сумму, которую вы собираетесь потратить, — посоветовала Артемьева.

По её мнению, вторая ситуация возникла относительно недавно. Речь — о поездках за границу. Сейчас там расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами непросто, поэтому в поездке лучше иметь наличные.

Ранее ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин заявил: опасно просто выкинуть банковскую карту после того, как истек срок её действия. На «пластике» содержится информация о банковском счёте владельца, отметил он. Специалист считает правильным способом утилизации такой карты разрезание её ножницами на маленькие кусочки.