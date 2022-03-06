Россиян лишат премиальной подписки на сервис Spotify

Возможность оформления премиальной подписки в России ограничил стриминговый сервис Spotify. Об этом сообщает сайте сервиса. Это связано с ограничениями, связанными с основными платёжными провайдерами платформы.

В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платёжными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России, — говорится в сообщении.

Также представители сервиса добавили, что для пользователей, имеющих активную подписку, её продление может оказаться неудачным. Если оплата не пройдёт, премиальный сервис будет автоматически отменён и пользователь перейдёт на бесплатный план.

Spotify — это стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга.

Ранее корпорация MasterCard сообщила о приостановке операций на территории России. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями. Такое же решение приняли в руководстве Visa.

Также представители социальной сети TikTok приняли решение приостановить прямые трансляции и загрузку нового контента для пользователей из России. Разработчики соцсети приняли данные меры на фоне ужесточения российского закона об уголовной ответственности за распространение фейковых материалов.