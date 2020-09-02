Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина от 2 сентября на взаимной основе возобновляется международное авиасообщение с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы.
Документ опубликован на сайте кабмина. В Египет (Каир) будет совершаться три рейса в неделю, в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса еженедельно.
Решение было предложено оперативным штабом исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности, — уточняется на сайте кабмина.
Также будет увеличена частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх еженедельных рейсов. Два из них будет выполнять «Аэрофлот» по маршруту Москва — Женева — Москва, ещё два — Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее самолёты авиакомпаний летали в Швейцарию раз в неделю.
Оперштаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.
Как писал NEWS.ru ранее, российские авиакомпании в январе — июле 2020 года понесли убыток от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. При этом тарифы авиаперевозчиков по наиболее востребованным маршрутам в этот период снизились в среднем на 30%.