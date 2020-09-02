Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

https://static.news.ru/photo/92938a3e-edaf-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/Global Look Press

Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина от 2 сентября на взаимной основе возобновляется международное авиасообщение с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы.

Документ опубликован на сайте кабмина. В Египет (Каир) будет совершаться три рейса в неделю, в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса еженедельно.

Решение было предложено оперативным штабом исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности, — уточняется на сайте кабмина.

Также будет увеличена частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх еженедельных рейсов. Два из них будет выполнять «Аэрофлот» по маршруту Москва — Женева — Москва, ещё два — Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее самолёты авиакомпаний летали в Швейцарию раз в неделю.

Оперштаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.

Как писал NEWS.ru ранее, российские авиакомпании в январе — июле 2020 года понесли убыток от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. При этом тарифы авиаперевозчиков по наиболее востребованным маршрутам в этот период снизились в среднем на 30%.