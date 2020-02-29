Российские дипломаты начнут консультации по экстрадиции 11 осуждённых членов экипажа судна ESER, когда определятся с необходимостью апелляции по приговору, заявил депутат Госдумы Алексей Веллер.
По словам парламентария, власти двух стран обсуждали возможную выдачу осуждённых за контрабанду наркотиков при условии, что моряки отбудут наказание на Родине.
Мое мнение, что целесообразно подать апелляцию. Я считаю, что есть возможность подсократить наказание, —
отметилВеллер.
Депутат уточнил, что большинство оказавшихся в африканской тюрьме — жители Мурманской области, которую он представляет в Думе.
Как писал NEWS.ru, cуд города Прая признал россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды торгового судна ESER получили от 10 до 12 лет тюрьмы.
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