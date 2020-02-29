https://static.news.ru/photo/78cc6b2e-5b1b-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nusret Aynaci/marinetraffic.com

Российские дипломаты начнут консультации по экстрадиции 11 осуждённых членов экипажа судна ESER, когда определятся с необходимостью апелляции по приговору, заявил депутат Госдумы Алексей Веллер.

По словам парламентария, власти двух стран обсуждали возможную выдачу осуждённых за контрабанду наркотиков при условии, что моряки отбудут наказание на Родине.

Мое мнение, что целесообразно подать апелляцию. Я считаю, что есть возможность подсократить наказание, — отметил Веллер.

Депутат уточнил, что большинство оказавшихся в африканской тюрьме — жители Мурманской области, которую он представляет в Думе.

Как писал NEWS.ru, cуд города Прая признал россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды торгового судна ESER получили от 10 до 12 лет тюрьмы.