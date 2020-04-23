Россия не станет депортировать иностранцев во время эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/20548d16-853f-11ea-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел временно не будет выдворять иностранных граждан из России и аннулировать их документы. Такое решение принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Она уточнила, что речь идёт о визах, разрешениях на работу и на временное пребывание, а также о патентах и видах на жительство.

В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан, — цитирует Казакову ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы, в том числе россияне, не успевшие выехать из Шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, получили возможность продлить срок действия краткосрочных виз. Штрафовать и депортировать их за это не будут.