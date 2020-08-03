Россия начала денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром

https://static.news.ru/photo/91af0c8a-d570-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

С 3 августа Москва запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Министерство финансов России считает нереализуемыми предложения Никосии при внесении изменений в налоговое соглашение.

В связи с необходимостью выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации соглашения, — сообщили в ведомстве.

Причиной стало то, что предложения Кипра при внесении изменений в налоговое соглашение российское министерство посчитало нереализуемыми.

В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые, Минфин РФ пришёл к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения, — пояснили в российском ведомстве.

Как рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в июне — июле этого года Минфин вёл переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между двумя странами для того, чтобы уже с 1 января 2021 года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%, передаёт ТАСС. Он с сожалением отметил, что «переговоры не дали результата».

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из РФ дивиденды и проценты от активов. Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны был опубликован на сайте Кремля.

В документе также отмечалось, что полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры предполагается направлять на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным. На те же цели направлены поступления от налога на доходы физических лиц в размере 13% от вложений в ценные бумаги и процентов по банковским вкладам, превышающим миллион рублей.

Как писал NEWS.ru, 31 июля Минфин РФ согласился установить трёхлетний переходный период, разрешающий российским компаниям с 2021 по 2024 год выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке.