Россия может свернуть военную миссию связи НАТО в Москве

В России готовят ответные меры на решение НАТО о сокращении численности российской миссии при Альянсе в Брюсселе. Как сообщает «Коммерсант», после высылки восьми российских дипломатов из представительства миссию военно-политического блока могут сократить или даже закрыть.

По данным источника издания, уже решено, что меры затронут работу военной миссии связи в Москве. Коснутся ли ответные меры информационного бюро НАТО, пока неизвестно. В настоящее время идёт согласование профильными ведомствами.

Военная миссия призвана содействовать расширению диалога между РФ и НАТО путем обеспечения взаимодействия между военным комитетом Альянса в Брюсселе и Министерством обороны РФ. При этом сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 года по инициативе Альянса в ответ на присоединение Крыма.

Один из источников издания не исключает, что Россия сама пойдёт на закрытие своей миссии при НАТО.

Если Альянс не придёт в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там, — сказал он.

Ранее в НАТО было принято решение выслать восьмерых сотрудников миссии РФ при Альянсе за враждебную деятельность. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что это связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Альянса в «злонамеренных действиях» представителей РФ безосновательны и лицемерны. По её словам, никаких официальных объяснений причин названо не было. Захарова также напомнила, что численность постпредства РФ при НАТО дважды уже сокращалась: в 2015 и в 2018 годах.