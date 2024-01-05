Российский боец в одиночку боролся с ВСУ у Сватово и попал на видео

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как российский боец в одиночку атаковал позиции Вооруженных сил Украины у Сватово. По его данным, российский солдат сумел одолеть противников.

По сведениям канала, на видео запечатлен штурмовик Западного военного округа, вооруженный автоматом. Он подобрался к укрепленным позициям ВСУ и бросил туда гранату. После этого военный вернулся к своим сослуживцам.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения танка ВСУ российским беспилотником. Он уточнил, что бронетехника противника вела огонь по позициям ВС РФ в районе Артемовска.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты ВСУ. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.