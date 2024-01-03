Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. В ведомстве отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов в процессе воздушной разведки заметили движение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций.

Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши «птички» обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел, — заявил командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным Жорик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями, в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения. Кроме того, целями ВС РФ были места хранения западной военной техники.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным российского Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).