ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-34 ВКС России

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины, расположенному на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Отмечается, что использование фугасных авиабомб с УМПК позволяет снизить риски для пилотов бомбардировщика. Это обусловлено тем, что данный боеприпас позволяет им выполнить задание не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны противника. Экипажи благополучно вернулись на аэродром после подтверждения попадания по объектам и скоплению живой силы украинской армии.

Как сообщалось ранее, российская армия начала использовать беспилотные летательные аппараты для доставки провизии и боеприпасов на позиции. По данным Минобороны РФ, из логистических соображений БПЛА используют только в случае крайней опасности для транспорта.