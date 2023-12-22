Минобороны сообщило о новых задачах дронов в зоне СВО МО РФ: дронов начали применять для доставки провизии и боеприпасов на позиции

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные под Артемовском начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции в первой линии обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в логистических целях беспилотники применяют только в случае крайней опасности для транспорта.

В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск <...> применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции, - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что за сутки один расчет может сделать до нескольких десятков вылетов для доставки всего необходимого на первую линию обороны.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные эффективно используют в зоне специальной военной операции FPV-дроны и тем самым парализуют работу Вооруженных сил Украины. По его словам, ВС РФ обогнали украинскую армию и сейчас работают значительно мощнее.

Также сообщалось, что расчеты FPV-дронов Западной группировки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили позиции Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, также был ликвидирован склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, который находился в заброшенном доме, окруженном протоптанными тропинками.