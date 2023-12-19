«Нас обогнали»: на Украине забили тревогу из-за российских дронов Украинский генерал Кривонос: российские FPV-дроны парализуют работу ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные эффективно используют в зоне специальной военной операции FPV-дроны и тем самым парализуют работу Вооруженных сил Украины, признал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, ВС РФ обогнали украинскую армию и сейчас работают значительно мощнее.

Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают 70–80 дронов, а сейчас — более 100. <...> А у нас есть? А мы это производим? Нет. <...> Враг нас обогнал, и сейчас он работает значительно мощнее, — заявил Кривонос.

Генерал также отметил, что ВСУ не поспевают за технологическим развитием российской армии. Кривонос особо подчеркнул роль беспилотников с камерами ночного видения, которые увеличивают возможности ВС РФ.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинской армии ситуации на восточном фронте. По его словам, российская армия превосходит ВСУ в вооружении и численности. Он добавил, что ВС РФ ведут наступления Купянском, Лиманском и Артемовском направлениях. Сырский отметил, что российские войска применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск и морскую пехоту для ведения штурмовых действий.