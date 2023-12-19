Генерал ВСУ рассказал о сложной ситуации на Восточном фронте Генерал ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на Восточном фронте

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Для Вооруженных сил Украины складывается сложная ситуация на Восточном фронте, сообщил в Telegram-канале командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, российская армия превосходит украинскую в численности и вооружении.

Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава, — написал Сырский.

По его словам, ВС РФ продолжают наступления на Купянском, Лиманском и Артемовском направлениях, последнее из которых является чрезвычайно важным для России. Он подчеркнул, что для ведения штурмовых действий РФ применяет наиболее боеспособные подразделения десантных войск и морскую пехоту.

Ранее на Купянском направлении военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ. В ходе боевой операции российские военные задействовали беспилотники, которые собирали информацию о перемещении вооруженных групп противника.

Российские силы также продвигаются на Артемовском направлении. По некоторым данным, ВС РФ взяли под контроль трассу на Часов Яр и полностью зачистили от противника предместья самого Артемовска.