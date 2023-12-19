Стало известно о продвижении ВС РФ на Артемовском направлении «Иди и смотри»: ВС РФ продвигаются на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о продвижении российских сил на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции. По данным канала, ВС РФ взяли под контроль трассу на Часов Яр. Канал отмечает, что полностью зачищены от противника предместья самого Артемовска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Трасса на Часов Яр взята под огневой контроль. Противник несет потери, — рассказал источник канала.

Ранее о продвижении российской армии на Артемовском направлении сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». 4-я бригада из Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе боев выбила украинских военных из большой части садового товарищества «Чернобылец», расположенного на юго-западе Артемовска. Канал, ссылаясь на украинские ресурсы, пишет, что ВС России продвинулись на 530 метров на участке фронта шириной в 1 км. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

До этого командир штурмового подразделения ВС РФ с позывным Шустрый рассказал, что препятствия на Артемовском направлении активно преодолевает спецназ «Ахмат» из Чеченской Республики. По его словам, украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился.

По словам Шустрого, они уже захватили большую часть высот и им осталось преодолеть лишь короткий участок. После этого обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным, подчеркнул он.