Военкор показал уничтожение украинского танка в районе Артемовска Военкор Руденко показал кадры уничтожения танка ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео уничтожения танка ВСУ российским беспилотником. Он уточнил, что бронетехника противника вела огонь по позициям ВС РФ в районе Артемовска.

Украинский танк работал с огневой позиции в районе Артемовска, но он был замечен нашими операторами БЛА и тут же уничтожен, — написал Руденко.

Накануне сообщалось, что бойцы 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Артемовска с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Видео удара по бронемашине опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты ВСУ. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.