Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ из ПТРК у Артемовска

Фото: МО РФ

Бойцы 58 батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска, который вел огонь по их позициям, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Техника противника была подбита ударом из ПТРК.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 12 ракет над Белгородской областью утром в среду, 3 января. Средствами ПВО были поражены шесть ракет ТРК «Точка-У», а также шесть снарядов РСЗО «Ольха».

Также сообщалось об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты Вооруженных сил Украины. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.

Накануне Минобороны показало кадры уничтожения танков ВСУ Leopard 2. Техника противника была ликвидирована высокоточными боеприпасами на Сватовском направлении. На видео видна череда прицельных ударов по боевым машинам украинской армии.