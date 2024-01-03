Российские военные уничтожили FPV-дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что транспорт противника двигался по полю вдоль лесополосы.

Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск «Запад» уже не впервые наносят удар в этом квадрате, — сказал оператор FPV-дрона.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, у этого дрона есть две версии: разведывательная и камикадзе. В настоящее время версия-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрирует заложенные в ней технические характеристики, добавил он.

В середине декабря президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов, и привлечь к их производству высокотехнологичные частные компании. ВСУ такие планы российского руководства воспринимают с тревогой. Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар признал, что российские дроны обладают высокими техническими характеристиками, из-за чего с ними все труднее бороться.