Появились кадры уничтожения танков Leopard 2 ВСУ Минобороны показало кадры ликвидации танков Leopard 2 ВСУ под Сватово

Фото: МО РФ

ВС России высокоточными боеприпасами поразили танки Leopard 2 Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ. На представленных видео заметно, как ВС РФ раз за разом наносят прицельные удары по технике противника.

В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках «Леопард-2». Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ, — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения. Кроме того, целями ВС РФ были места хранения западной военной техники.

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все объекты были поражены. По состоянию на 2 января с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 434 танка и других боевых бронированных машин, добавили в ведомстве.