Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ Российские военные нанесли ракетный удар в Краматорске по пункту дислокации ВСУ

Фото: Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ракетные силы группы «Юг» атаковали временную базу ВСУ в Константиновке и арсенал в Краматорске, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра «Юга» Вадима Астафьева. «Южная» группировка войск на Соледаро-Бахмутском направлении атаковала арсенал 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и временную базу 28-й механизированной бригады врага в Константиновке, добавил он.

По словам Астафьева, артиллерия группировки также нанесла удары по сборам противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» Южного военного округа сбил ракету HIMARS в районе Артемовска. В результате контрбатарейного сражения, были уничтожены 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства в районе деревни Александро-Шультино и 120-миллиметровый миномет противника в районе Дарьевки.

Спецназ «Юг» обнаружил перемещение украинских войск на Марьинском направлении и сорвал его, используя танки и артиллерию.

Враг потерпел серьезные потери в численности, — добавил Астафьев.

Ранее позиции ВСУ в Запорожской подверглись массированной атаке ВС РФ. Прицельный огонь наносится по командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ.