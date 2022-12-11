Получили команду на уничтожение противника. Цель была — командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно, (по координатам — NEWS.ru) находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до 10 человек и две единицы техники... Нас корректировали, с третьей мины и мы положили туда 20 снарядов, — сообщил собеседник агентства.