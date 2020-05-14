Российские дальнобойщики бросают фуры у границы КНР и разъезжаются по домам

https://static.news.ru/photo/c6b75afe-964b-11ea-b922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Дальнобойщики из РФ, «застрявшие» у пропускных пунктов на границе с КНР, начали массово разъезжаться по домам, оставляя грузовики на трассе.

Из-за ужесточения в Китае мер борьбы с пандемией коронавируса, перед КПП образовались длинные очереди из фур, а число выпущенных машин снизилось в четыре раза. В настоящий момент власти Приморского края ведут с представителями КНР переговоры с целью нормализовать ситуацию, передаёт РИА Новости.

По данным профсоюза перевозчиков Приморья, на границе скопилось уже более 300 фур.

Вчера ребята приняли решение, что массово уезжают, машины оставляют на три дня, — сообщил председатель профсоюза Пётр Куприянов.

Как писал NEWS.ru ранее, забастовка российских дальнобойщиков началась на границе России с КНР из-за сокращения пропускной способности на переходах со стороны Китая.