Российская армия уничтожает наемников: новости СВО на утро 2 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Оборона Вооруженными силами Украины Артемовска практически пала, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, до украинских подразделений невозможно добраться, чтобы пополнить запасы, большая часть бойцов ВСУ уже сложила оружие.

На территории всех районов Петербурга открыты центры реабилитации для участников специальной военной операции на Украине. По словам губернатора Александра Беглова, в этих учреждениях людям оказывается помощь в реабилитации и выздоровлении в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Для каждого участника СВО курс подбирается индивидуально, а при необходимости доктора выезжают на дом. В частности, помощь бойцам оказывается при помощи магнитотурботрона — прибора для магнитотерапии, который одновременно воздействует на различные органы, ткани и системы человека, оказывая лечебное, профилактическое и восстановительное действие.

Российские войска смогут сломить любую оборону ВСУ благодаря увеличению расхода боеприпасов, сравнимому с первыми месяцами проведения специальной военной операции на Украине, считает военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркнул, что ВС РФ нуждаются в снарядах и эти снаряды уже идут. Военкор своим постом ответил на сообщение, появившееся после совещания главы Минобороны Сергея Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Там руководитель ведомства отмечал, что количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд ВС увеличилось кратно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения специальной военной операции

Бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука уничтожили под Артемовском. В 2017 году Ляшук был осужден по обвинению в пытках и других издевательствах над мирными жителями. О гибели Ляшука также сообщил экс-депутат Андрей Лозовой. Обстоятельства смерти Ляшука выясняются. В батальоне «Торнадо» Ляшук носил позывной Моджахед. Он является гражданином Белоруссии. Само подразделение было расформировано в 2015 году.

Воздушную тревогу вечером 1 апреля объявили в двух областях на востоке Украины — в Херсонской и Днепропетровской. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе по оповещению граждан. Предупреждение о возможных ударах с воздуха действовало в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Тревога была отменена спустя полчаса после ее объявления.

За последние сутки украинские военные 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 97 боеприпасов. Пять населенных пунктов оказались под обстрелом: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк и Еленовка. За последние сутки поступили сведения о ранении одного мирного жителя в Яковлевке. За предыдущие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны украинских военных.

Фото: Министерство обороны Украины Минометный расчет ВСУ

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский рассказал о действиях двух бывших полицейских Украины в бою. Ходаковский отметил, что это бывшие сотрудники ГИБДД, которые присоединились к Вооруженным силам России после освобождения оккупированных территорий. По его словам, этим бойцам удалось отразить атаку украинских военнослужащих и только после этого начали эвакуацию. Оба бывших полицейских получили ранения.

Российские военные подразделения успешно отбили комбинированный артиллерийский удар украинских сил на Южно-Донецком направлении. Были выпущены два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и три снаряда РСЗО «Смерч». В итоге все цели удалось устранить при помощи зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук». Кроме того, оперативные расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» уничтожили два БПЛА «Валькирия» и две «Фурии». Также, группировка «Восток» предотвратила две попытки врага провести разведку на передовых позициях российских войск, уничтожив до 20 боевиков.

Фото: Министерство обороны РФ Расчет С-300В зенитного ракетного соединения ЦВО

Российские военные за сутки ликвидировали две группы украинских разведчиков и диверсантов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Пятерых бойцов ВСУ, которые пытались зайти в тыл ВС РФ, уничтожили на Запорожском направлении. На этом же направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека».

Российская армия уничтожила еще одного грузинского наемника на Украине. 29-летний Михаил Мазанашвили был убит в районе Артемовска. Он стал 40-м грузинским наемником, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погибшим в зоне украинского конфликта.