Россети стали единоличным исполнительным органом ФСК

https://static.news.ru/photo/5a3f5044-96d6-11ea-b0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 мая Россети стали единственным исполнительным органом Федеральной сетевой компании (ФСК). При этом бывший руководитель ФСК Андрей Муров займёт пост первого замгендиректора корпорации и будет отвечать за операционную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ФСК.

Произойдёт это с даты вступления в силу договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС», то есть с 15 мая 2020 года, — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Как отметил представитель Россетей, совершены все необходимые действия, первым из которых является годовое собрание акционеров, принявшее решение о передаче управляющей организации функций единого исполнительного органа ФСК ЕЭС.

Вторым решением стало то, что совет директоров ФСК ЕЭС утвердил договор с управляющей компанией. Третьим стал договор, который подписан уполномоченными лицами. В их число вошли Андрей Муров и глава Россетей Павел Ливинский.

В пресс-службе отметили, что после заключения договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров сфокусируется на своих обязанностях в должности первого заместителя генерального директора — исполнительного директора ПАО «Россети».

Он будет координировать операционную деятельность и работу других первых заместителей и заместителей генерального директора.

Как писал NEWS.ru, ранее заместителя генерального директора компании «Россети Ленэнерго» Горячева задержали в Санкт-Петербурге. Он находится в отделении полиции. Причины неизвестны.