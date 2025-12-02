Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции Росморречфлот: танкер Midvolga 2 у берегов Турции атаковал БПЛА

Российский танкер Midvolga 2 в Черном море утром 2 декабря атаковал беспилотник, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Удар пришелся по надстройке, повреждения оказались незначительными, угрозы затопления нет.

2 декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход Midvolga 2 в Черном море, — отметили в агентстве.

Об атаке на Midvolga 2 сообщило Главное управление морских дел Турции. Судно перевозит в Грузию подсолнечное масло. На борту находятся 13 членов экипажа, все они в порядке. В данный момент танкер продолжает движение в сторону Синопа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности в тот момент, когда показали видео с моментами ударов.