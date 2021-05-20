Роскосмос ответил Илону Маску на слова о сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/bb631dda-ba19-11eb-a4fb-96000091f725_660.jpg Владимир Устименко Фото: roscosmos.ru

Российская сторона приветствует желание основателя компаний Tesla SpaceX Илона Маска развивать сотрудничество в космосе. Такое заявление сделал глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передаёт ТАСС.

По его словам, начинать этот процесс нужно с отмены санкций, которые ввели американские власти. В первую очередь это касается мер против российских компаний, связанных с военно-промышленной сферой. Он назвал решение Вашингтона незаконным.

Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введённых американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли, — сказал Устименко.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выступил по видеосвязи на российском форуме «Новое знание». Он назвал замечательным налаживание контактов и увеличение коммуникации между США и РФ. Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете можно построить и полноценный город. Маск также восхитился «талантливой и энергичной» молодёжью в России. По его словам, в РФ много таких людей. Бизнесмен также признался, что ему приятно увидеть среди зрителей столько желающих задать ему вопрос.