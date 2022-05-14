Роскосмос не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner Рогозин: российские космонавты не будут летать на американских Boeing Starliner

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Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если Роскосмосу удастся договориться с NASA по программе перекрёстных полётов, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, РФ не может рисковать жизнями своих космонавтов, так как тестовые полёты корабля прошли не совсем удачно.

Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями, — сказал он.

Комментируя перекрёстные полёты на Международную космическую станцию, Рогозин отметил, что принимать решение по этой программе пока что преждевременно, поскольку ситуация в последние месяцы кардинально изменилась. По словам главы Роскосмоса, это отчасти обусловлено «совершенно безумной реакцией американцев и других стран, которые являются партнёрами по МКС», на начало военной операции на Украине.

В основе перекрёстной системы полётов на МКС лежит принцип отправки на борт станции американских астронавтов на российских кораблях, а космонавтов из РФ — на ракетах США. С 2011 года доставку экипажей на космическую стацию осуществляли только российские корабли.

В ноябре прошлого года Роскосмос достиг договорённости с NASA о возобновлении перекрёстных полётов на МКС. Исполнительный директор государственной корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв отмечал, что стороны приступили к согласованию программы на уровне правительства.

В марте 2022 года глава Роскосмоса отмечал, что решение о возобновлении этой программы с NASA примут, когда западные партнёры ответят России на предложения о снятии санкций с космической отрасли.