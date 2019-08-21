https://static.news.ru/photo/149a528c-c404-11e9-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор заблокировал два сайта, нарушивших закон об оскорблении государственных символов.

Как передает « Ридус », на порталах zapretno.info и nv.ua был размещён текст гимна России в оскорбительной форме. Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД установили, что данные материалы оскорбляют общество и государство и выражают к ним явное неуважение.

Роскомнадзор направил администраторам ресурсов уведомление об удалении противоправного контента, однако требования регулятора остались без ответа. Ведомство было вынуждено полностью заблокировать доступ к сайтам на территории РФ.

Своими действиями Роскомнадзор обеспечил исполнение закона об оскорблении государственных символов. Помимо блокировок сайтов, за нарушение закона также предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

News.ru ранее передавал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль не видит необходимости в изменении закона об оскорблении госсимволов.