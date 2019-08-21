Роскомнадзор заблокировал два сайта, нарушивших закон об оскорблении государственных символов.
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Роскомнадзор направил администраторам ресурсов уведомление об удалении противоправного контента, однако требования регулятора остались без ответа. Ведомство было вынуждено полностью заблокировать доступ к сайтам на территории РФ.
Своими действиями Роскомнадзор обеспечил исполнение закона об оскорблении государственных символов. Помимо блокировок сайтов, за нарушение закона также предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.
News.ru ранее передавал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль не видит необходимости в изменении закона об оскорблении госсимволов.