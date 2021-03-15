Россия вышла в лидеры по числу вакцинированных от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c9ad360c-856a-11eb-bfb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия лидирует среди европейских стран по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, обе дозы вакцины «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян.

Россия лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек, — цитирует ТАСС Дмитриева.

Он подчеркнул, что ни одна страна ЕС ещё не вакцинировала 3 млн своих жителей. Помимо России, по количеству прошедших вакцинацию лидируют Китай, США, Индия и Израиль. Дмитриев отметил, что при этой статистике используется «консервативный подход, основанный на полной вакцинации двумя компонентами».

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19, получившей официальную регистрацию.

Как писал NEWS.ru, представители Евросоюза готовы начать переговоры с российской стороной по закупкам отечественной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырёх стран, сообщил чиновник, который ведёт переговоры от лица ЕС с производителями препаратов.

В данный момент применение «Спутника V» уже одобрили около 50 стран.