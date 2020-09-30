Регионы РФ сами смогут принять решение о школьных каникулах

https://static.news.ru/photo/d3f902f4-030a-11eb-b898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство российских регионов сможет самостоятельно принять решение о введении внеплановых каникул для школьников, несмотря на то что стандарты в борьбе с коронавирусной пандемией задаёт столица. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, считает ли правительство необходимым распространить на все регионы введённые в Москве каникулы. Песков ответил, что видеть эту необходимость должен не Кремль.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин в этом плане человек решительный. Градоначальник принимает меры эффективно.

Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик, вот им и было принято такое решение. С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее стало известно, что учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования.

Как передавал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение рекомендовать главам регионов вводить школьные каникулы.