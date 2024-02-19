Недружественная страна поставила виски в Россию на рекордную сумму Латвия стала лидером по поставкам виски в Россию на рекордные $251 млн

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Лидером поставок виски в Россию по итогам 2023 года стала Латвия, объем отгруженной продукции достиг рекордной отметки $251 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистки эксперта и импорта. Примечательно, что на втором месте по экспорту крепкого напитка оказалась Литва.

По данным агентства, Латвия с большим отрывом заняла первое место — на нее пришлось 73% поставок в денежном выражении. Литва же доставила в РФ виски на сумму в шесть раз меньше — $39 млн. Замкнула тройку лидеров Великобритания с суммой $14,8 млн. Среди крупных поставщиков виски на российский рынок также числятся Франция и Армения, получившие по $7 млн за отгрузки.

Агентство отмечает, что всего в течение 2023 года в Россию доставили виски на $344,2 млн, а существенных изменений в десятке крупнейших поставщиков не произошло, так как в ней остались те же страны, что и в 2022 году.

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