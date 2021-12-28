QR-коды названы главным страхом россиян в уходящем году

Исследование «Национальный индекс тревожности» агентства «Компания развития общественных связей» (КРОС) показало, что в уходящем году самым главным страхом россиян стал не коронавирус, а защита от него. Это запрет на посещение общественных мест без QR-кодов и необходимость вакцинироваться, пишет «Коммерсант».

QR-коды оставили далеко позади страхи перед инфляцией и ростом числа жестоких преступлений, показывает исследование. Пандемия и всё, что с ней связано — от новых штаммов до неопределённости с отпуском, стало ожидаемым источником тревог в 2021 году. Но если в прошлом году россиянами безоговорочно владел страх заразиться коронавирусом, то в этом — страх перед введением системы QR-кодов.

Этот страх занимает лидирующую позицию в 70 регионах из всех 85 российских субъектов, а в 12 регионах входит в топ-3 всех страхов. Уступает место другим фобиям «QR-паника» только в Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке.

Второе место по страхам занимает вакцинация, она входит в тройку главных страхов россиян в 68 регионах, а непосредственная боязнь самого вируса наблюдается в 46 субъектах РФ.

Замыкают рейтинг страхов тревога из-за роста числа жестоких преступлений и страх инфляции, которые занимают места в топ-3 в 36 и 18 регионах соответственно.

КРОС ранжирует страхи и тревоги россиян на основе анализа и сопоставления освещаемых в СМИ тем, а также тех, которые обсуждаются в соцсетях. Для этого выводятся суммарный и отдельный индексы, а после исследуется тревожность в региональном разрезе. Если же какая-то проблема активно тиражируется в СМИ, но не находит отклика, она считается «псевдофобией».

К псевдофобии, например, относится приход «талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) к власти в Афганистане. Эта тема была «номер один» для СМИ, но оставила совершенно равнодушной обычных пользователей. Если же индексы совпали, то фобия считается реальной.

Самые «встревоженные» россияне в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской области (коронавирус и инфляция), затем идёт Пермский край (жестокие преступления), далее следуют Архангельская область (нашествие волков), Новгородская (политические потрясения), Тюменская (преступления). Крым и Краснодарский край волновали погодные аномалии.

Самое невозмутимое население проживает в северокавказских республиках, Якутии, Калмыкии, на Сахалине, а также на Чукотке.

Что же касается отсутствия среди лидеров страха вооружённых конфликтов и войны с Украиной, то такие фобии, связанные с внешней политикой, чаще всего оказываются в самом низу рейтинга.

У тревожностей по поводу обострения отношений с США и конфликта с Украиной всегда крайне низкий коэффициент приживаемости. То есть эти темы активно присутствуют в СМИ, но на людей, как видно из социальных медиа, они оказывают незначительное влияние, — пояснил изданию директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны. Эти послабления будут действовать до 15 января.