https://static.news.ru/photo/fbeb37d8-cd7c-11e9-a46a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает целесообразным создать общий план поддержки бизнеса в пострадавших от летнего паводка районах Иркутской области.

Как сообщает ТАСС , во время общения жителей Тулуна с Путиным к политику обратилось несколько человек, потерявших своё дело из-за подтопления. По словам граждан, они до сих пор не получили обещанной помощи. Российский лидер в ответ заявил, что вопрос нужно решать не индивидуально, а создав общий план поддержки бизнеса.

Путин добавил, что ознакомился с коллективным обращением от местных бизнесменов. По его словам, часть просьб в обращении «либо не выполнимы, либо ничего не дадут». Он также призвал здраво оценивать риски и вести себя как подобает предпринимателям в ответ на просьбу ряда граждан возместить убытки от утраты оборудования для бизнеса.

Глава страны ранее призвал власти Иркутской области не затягивать вопрос с выделением жилья пострадавшим от паводка, передавал News.ru.