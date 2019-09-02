Президент России Владимир Путин считает целесообразным создать общий план поддержки бизнеса в пострадавших от летнего паводка районах Иркутской области.
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Путин добавил, что ознакомился с коллективным обращением от местных бизнесменов. По его словам, часть просьб в обращении «либо не выполнимы, либо ничего не дадут». Он также призвал здраво оценивать риски и вести себя как подобает предпринимателям в ответ на просьбу ряда граждан возместить убытки от утраты оборудования для бизнеса.
Глава страны ранее призвал власти Иркутской области не затягивать вопрос с выделением жилья пострадавшим от паводка, передавал News.ru.