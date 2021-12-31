Путин стал самым упоминаемым в российской прессе за 2021 год

Президент РФ Владимир Путин стал самым упоминаемым в российской прессе человеком. По итогам 2021 года президент РФ получил 4 009 402 ссылки в материалах отечественных СМИ в политической и финансово-экономической сфере.

Данные были получены благодаря Системе комплексного анализа новостей (СКАН), разработанной «Интерфаксом», о чём и сообщает агентство.

Отметку в миллион ссылок, помимо Путина, преодолел лидер США Джо Байден, собрав 1 453 017 упоминаний в СМИ и, соответственно, первое место в иностранной части рейтинга СКАН за 2021 год.

Среди российских персон в первую «пятёрку» лидеров, не считая главы государства, вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (612 333 ссылки и второе место), премьер РФ Михаил Мишустин (597 950 ссылок и третье место), отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный (578 607 упоминаний и четвёртое место) и мэр Москвы Сергей Собянин ( 551 750 упоминаний и пятое место).

По статистике СКАН, состав «пятёрки» точно такой же, как и в 2020 году.

Топ-10 этого рейтинга покинули зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее между президентами России и США состоялся телефонный разговор, который начался 30 декабря в 23:15 по мск и продлился 50 минут. По словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры двух лидеров носили конкретный и содержательный характер. Ушаков отметил, что ключевая мысль, которую хотел донести Владимир Путин до своего коллеги Джо Байдена, заключается в том, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения собственной безопасности.