https://static.news.ru/photo/eae6390e-ca7b-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Придётся перенести мероприятие на следующий год, как бы нам ни хотелось провести акцию в этом году, — цитирует Путина РИА Новости.

Он пообещал, что «Бессмертный полк» в 2021 году пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Как напомнил Путин, он ранее предложил перенести шествие, которое обычно проходит в День Победы, 9 мая.

До последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, — признался президент.

Однако, по его словам, специалисты не советуют проводить столь массовую акцию в июле из-за того, что коронавирус ещё не отступил.

Шествие «Бессмертного полка» было запланировано на 26 июля 2020 года, в День ВМФ РФ. Из-за мер противодействия распространению коронавируса 16 июля во время онлайн-заседания Центрального штаба «Бессмертного полка России» его решили перенести, но дату не назвали.

При этом сопредседатель штаба народный артист СССР Василий Лановой и вовсе предложил провести мероприятие в следующем году.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим. Заявки на участие в виртуальном шествии подали почти 3 млн человек. По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах.

Как писал NEWS.ru, Путин принимает участие в закладке вертолётоносцев в Крыму.