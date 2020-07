Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть американских и одна британская НКО признаны нежелательными в России. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Нежелательными признаны американские НКО: Всемирная организация по расследованию преследований «Фалуньгун» (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc); Коалиция по расследованию преследования в отношении «Фалуньгун» в Китае (Coalition...